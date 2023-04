Englisch-Talente der WMMS zu Gast im Rathaus

Die drei Schülerinnen aus der 4B der Wirtschafts- und Musikmittelschule Waidhofen Emma Hönikl, Simone Hofmarcher und Hanna Kronsteiner nahmen kürzlich am Wettbewerb „English Top Talents“ teil und präsentierten in einem kleinen Film die Stadt Waidhofen an der Ybbs in englischer Sprache. Bürgermeister Werner Krammer, mit dem auch ein Interview für den Film geführt wurde, lud die drei jungen Damen nun gemeinsam mit ihrer Lehrerin Johanna Sandhofer ins Rathaus ein.

„Dieses Projekt ist außerordentlich gut gelungen und dazu gratuliere ich ganz herzlich! Ich freue mich, dass unsere Stadt in diesem Film so freudvoll präsentiert wird und ich wünsche euch für den Wettbewerb alles Gute“, sagte der Stadtchef.

Der Film ist auf der Schulwebsite zu sehen.

