Weltladen Waidhofen/Ybbs zeigte „Der Perlmuttknopf“

Am Montag lud der Weltladen Waidhofen an der Ybbs erneut zu einem Filmabend in die Räumlichkeiten der Firma FALKEmedia. Gezeigt wurde der Film „El botón de nácar“ („Der Perlmuttknopf“) von Regisseur Patricio Guzmán.

Vereinsobmann Hermann Wagner begrüßte zum Einstieg die Gäste und leitete die Thematik des Dokumentarfilms ein. Patricio Guzmán, der selbst teilweise Opfer des damaligen Chile-Putsches wurde, thematisiert in seinem Film den Ozean und dessen Nutzen beziehungsweise Notwendigkeit während der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet. So wurde das Wasser zu einem zentralen Friedhof, da sowohl Lebendige als auch Tote in den Ozean geworfen wurden. Doch auch die frühere Geschichte der Seefahrer verarbeitet Guzmán in dem Film: Einerseits berichtet er über die Ausrottung der Ureinwohner, andererseits durchforscht er die Legende rund um Jemmy Button. Der Knopf im Titel des Films steht hierbei für die Vernichtung und Verfremdung der Identität des Jemmy Button, aber auch die toten Körper.

Am Montag, 2. Oktober, 19 Uhr, zeigt der Weltladen Waidhofen zum Abschluss des Lateinamerika-Schwerpunkts den Film „La cordillera de los sueños“ bei FALKEmedia und lädt anschließend zum Diskurs ein. Im Gespräch sollen nochmals die Filme und die Thematik rund um die Militärdiktatur in Chile besprochen werden.