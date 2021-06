The Climb

USA 2019, 98 Minuten, OmU Regie: Michael Angelo Covino, Darsteller: Michael Angelo Covino, Kyle Marvin

ZUM FILM: Kyle und Mike sind beste Freunde – bis Mike mit Kyles Verlobter schläft. Und das kurz vor der geplanten Hochzeit. „The Climb“ handelt von einer turbulenten, über die Jahre anhaltenden Beziehung zweier Männer, die sich zwischen Freude, Herzschmerz, Wut und Versöhnung bewegt. Eine zum Brüllen komische, zugleich nachdenkliche Nabelschau, die von den (fehlenden) Grenzen echter Freundschaft handelt. Regisseur Michael Angelo Covino schrieb mit seinem besten Freund Kyle Marvin nicht nur das Drehbuch zum Film: Die beiden übernahmen auch die Hauptrollen in einer Komödie, die sich durch ihren feinen, skurrilen Humor auszeichnet.

Aus ihrer reichen Erfahrung he raus haben Michael Angelo Covino und Kyle Marvin einen poetischen und gleichzeitig sehr lebensnahen Film über eine enge Freundschaft mit all ihren Höhen und Tiefen geschaffen. „The Climb“ entwickelte sich in kürzester Zeit vom Geheimtipp zum preisgekrönten Festival-Liebling.

Der Film wurde beim Festival des amerikanischen Films 2019 mit dem Publikumspreis ausgezeichnet und bei den Filmfestspielen in Cannes 2019 in der Reihe „Un Certain Regard“ mit dem „Coup de Coeur“ der Jury prämiert. Der Verein Filmzuckerl zeigt „The Climb“ am Mittwoch, 30. Juni, um 20.30 Uhr und am Donnerstag, 1. Juli, um 18.15 Uhr im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen.