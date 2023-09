Auf den Spuren des Mülls in der Filmbühne Waidhofen an der Ybbs

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Mittwoch, 4. Oktober, um 20.30 Uhr und am Donnerstag, 5. Oktober, um 18.15 Uhr den Dokumentarfilm „Matter Out Of Place“ von Nikolaus Geyrhalter in der Filmbühne Waidhofen/Ybbs. Am Mittwoch, 4. Oktober, wird Alfred Zacharias, der bei dem Film als Kameraassistent fungierte, nach der Vorführung über die Arbeit am Film berichten.

Foto: Stadtkino

Zum Inhalt: Müll an den Stränden, Müll auf den Bergen, am Meeresgrund und tief unter der Erde. „Matter Out Of Place“, das bezeichnet Gegenstände in einem für sie unnatürlichen Umfeld. Und solche findet man zuhauf an den Orten, die Nikolaus Geyrhalter in seinem Film portraitiert. Mit seiner unverkennbaren Bildsprache aus präzise komponierten Aufnahmen folgt der Regisseur den Massen an Müll quer über unseren Planeten. Von den Berggipfeln der Schweiz über die Küsten Griechenlands und Albaniens, hinein in eine österreichische Müllverbrennungsanlage, weiter nach Nepal und auf die Malediven und bis in die Wüste Nevadas.

Foto: Stadtkino

„Matter Out Of Place“ ist ein Film über die menschengemachten Abfälle, die uns permanent umgeben. Auf seiner Reise zeigt Nikolaus Geyrhalter den schier endlosen Kampf der Menschen, dieser Unmengen, die wir tagtäglich hinterlassen, Herr zu werden. Sammeln, zerkleinern, verbrennen, vergraben – eine Sisyphos-Aufgabe, die das sich still und heimlich auftürmende globale Müllproblem nur scheinbar löst.