"Free Solo" unter freiem Himmel sehen.

Free Solo: USA 2018, 98 Minuten, Regie: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Kamera: Jimmy Chin

Zum Film: Jeder Fehler, jede kleinste Unaufmerksamkeit kann den Tod bedeuten: Free-Solo-Kletterer Alex Honnold bereitet sich im Sommer 2017 auf die Erfüllung seines Lebenstraums vor. Er will den bekanntesten Felsen der Welt erklimmen, den 975 Meter hohen und fast senkrechten El Capitan im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien.

Free Solo bedeutet: im Alleingang, ohne Seil und ohne Sicherung. Die mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilmerin Elizabeth Chai Vasarhelyi und ihr Kameramann, Profi-Bergsteiger Jimmy Chin, begleiten Honnold und fesseln die Zuschauer mit sensationellen Naturaufnahmen und schwindelerregenden Bildern. Entstanden ist so das atemberaubende und zugleich intime Porträt eines der ungewöhnlichsten Athleten unserer Zeit. „Free Solo“ erzählt von den Opfern, die Honnold erbringen muss, um körperliche Höchstleistungen erzielen zu können, von Rückschlägen und Verletzungen.

Was treibt Honnold an, sein Leben zu riskieren, und wie gehen seine Eltern, Freunde und seine Lebensgefährtin damit um? Den Dokumentarfilmern Elizabeth Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin ist ein hochspannender Kletter-Thriller und ein inspirierendes Sportlerporträt gelungen. Ganz nah dran an ihrem Protagonisten zeigen sie, wie er durch perfekte Vorbereitung alle Ängste besiegt, um sein unmöglich scheinendes Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Mit beeindruckenden Kamerabildern, gedreht aus schwindelerregenden Perspektiven, ermöglichen sie dem Zuschauer, den Aufstieg aus nächster Nähe mitzuerleben. „Free Solo“ ist eine National Geographic Dokumentation und der Gewinner des „People’s Choice Award“ auf dem Toronto Film Festival 2018. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung wurde der Film als „Bester Dokumentarfilm“ prämiert.