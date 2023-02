Oscar-Filmkandidat in Weyer

Der Verein Filmzuckerl zeigt am Samstag, 4. Februar, um 20.15 Uhr in Kooperation mit dem Verein Frikulum im Rahmen eines Auswärtsspiels den Film „Triangle of Sadness“ im Bertholdsaal Weyer.

Ruben Östlunds Gesellschaftssatire folgt den Models und Instagram-Stars Carl und Yaya auf einer Luxuskreuzfahrt, die nicht nach Plan verläuft. Der schwedische Regisseur blickt dabei mit bitterbösem Humor auf eine Welt, die sich in Habende und Habenichtse aufteilt, und schildert einen Mikrokosmos aus Models, Influencern, Millionären, Dienstpersonal und Arbeitern, wobei er Drama, Satire und Slapstick zu einer explosiven Melange mixt.

„Triangle of Sadness“ wurde in Cannes mit der Goldenen Palme bedacht und erhielt den Europäischen Filmpreis. Bei den Oscars 2023 geht der Film um die Preise für die beste Regie, das beste Drehbuch und den besten Film ins Rennen.

