Zum Film: Die frühen 1970er-Jahre, eine Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche: Der junge Polizist Ron Stallworth tritt als erster Afroamerikaner seinen Posten als Kriminalbeamter im Colorado Springs Police Department an. Entschlossen, sich einen Namen zu machen, startet der unerschrockene Cop eine aberwitzige und gefährliche Mission: den Ku-Klux-Klan zu infiltrieren und bloßzustellen.

Stallworth gibt vor, ein eingefleischter Extremist zu sein, und nimmt telefonisch Kontakt zur lokalen Gruppe der Rassistenvereinigung auf. Es gelingt ihm tatsächlich, schnell in den inneren Kreis vorzudringen. Er imitiert die Sprache der hasserfüllten Rassisten so überzeugend, dass er sogar das Vertrauen des Klanführers David Duke gewinnt. Als die Undercover-Mission zunehmend komplexer wird, übernimmt Stallworths Kollege Flip Zimmerman Rons Rolle in den persönlichen Treffen. Dort erlangt er Insiderwissen über einen tödlichen Plan.

Gemeinsam machen sich Stallworth und Zimmerman daran, die Organisation zu Fall zu bringen. „BlacKkKlansman“ erzählt eine Geschichte, die so absurd ist, dass man kaum glauben kann, dass sie sich in den 1970er-Jahren tatsächlich so zugetragen hat. Die Themen haben in unserer heutigen turbulenten Zeit nichts von ihrer Relevanz eingebüßt – und nur ein Visionär wie der preisgekrönte Autor und Regisseur Spike Lee konnte sie so treffend, modern und unterhaltsam auf die Leinwand bringen. Für seine herausragende Leistung wurde er beim diesjährigen Filmfestival in Cannes mit dem Jurypreis ausgezeichnet.

USA 2018, 135 Minuten, Regie: Spike Lee, Darsteller: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier

Termine & Karten

Termine: Mittwoch, 17. Oktober , 20.30 Uhr; Donnerstag, 18. Oktober , 18.00 Uhr, OmU

Veranstaltungsort: Filmbühne Waidhofen, Kapuzinergasse 7

Kartenvorverkauf: www.ntry.at

Info & Reservierung: 0680/1107622

Info: www.filmzuckerl.at, www.facebook.com/Filmzuckerl