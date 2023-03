Filmbühne Waidhofen/Y.: Film über nicht aufgearbeitete Nazi-Zeit

Am Mittwoch, 15. März, und am Donnerstag, 16. März, zeigt der Verein Filmzuckerl den österreichischen Spielfilm „Schächten“ in der Filmbühne Waidhofen.

Zum Inhalt: Victor Dessauer, ein in Wien geborener Jude, wird im Kindesalter Zeuge, wie seine Großeltern von Nazischergen brutal ermordet und seine Eltern und seine Schwester verschleppt werden. Er erkennt dabei den Anführer der Männer, Kurt Gogl. 20 Jahre später betreibt Victor mit seinem Vater Paul in Wien einen Textilhandel und ist mit der jungen Katholikin Anna Stöger zusammen. Victors Leben scheint sich in eine langsam bessere Zukunft hinzuentwickeln, bis sein Vater erfährt, dass Kurt Gogl angeblich unbekümmert und unbescholten im Salzkammergut lebt und dort als Volksschuldirektor arbeitet. Paul beauftragt den inzwischen als „Nazijäger“ bekannten Simon Wiesenthal, Gogl aufzuspüren und ihn vor Gericht zu bringen. Gogl wird auch tatsächlich angeklagt, aber im noch immer naziverseuchten Österreich schlussendlich freigesprochen. Als Victors Vater kurz danach an den Folgen der Aufregungen um den Prozess erkrankt, beschließt Victor, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen und setzt dabei seine eigene Existenz aufs Spiel.

Verheerende Gerichtsurteile und ungenügende Entnazifizierung

Mit „Schächten“ thematisiert Regisseur Thomas Roth die in Österreich nicht vorhandene Aufarbeitung der Nazi-Zeit mit ihren verheerenden Gerichtsurteilen, die ungenügende Entnazifizierung in den Nachkriegsjahren und den verdeckten Postenschacher in den 60er-Jahren. Er zeigt dies aus der Sicht eines jungen, in Wien aufgewachsenen Juden, der sich in einem über weite Teile noch immer braun gefärbten Land sein Recht zu erkämpfen versucht. Eine Geschichte österreichischer Vergangenheit, die bis heute untrennbar mit der Gegenwart verbunden ist.

