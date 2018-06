Filmbühne zeigt: "Isle of Dogs – Ataris Reise" .

Der Verein Filmzuckerl zeigt "Isle of Dogs – Ataris Reise" am Mittwoch, 20. Juni, um 20.30 Uhr und am Donnerstag, 21. Juni, um 18.15 Uhr im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen.