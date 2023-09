Französische Krimikomödie in der Filmbühne Waidhofen/Ybbs

Am Mittwoch, 13. September, 20.30 Uhr, und am Donnerstag, 14. September,18.15 Uhr, zeigt der Verein Filmzuckerl den französischen Spielfilm „Mein fabelhaftes Verbrechen“ im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen/Ybbs.

Zum Inhalt: Paris in den 1930er-Jahren: Die hübsche, aber erfolglose Schauspielerin Madeleine Verdier wird überraschend des Mordes an einem berühmten Produzenten bezichtigt. Auf Anraten ihrer besten Freundin, der arbeitslosen Anwältin Pauline, bekennt sie sich schuldig, obwohl sie das Verbrechen gar nicht begangen hat. Es folgt ein aufsehenerregender Prozess, in dem die clevere Pauline auf Notwehr plädiert und Madeleine prompt freigesprochen wird. Plötzlich ist sie ein Star und wird mit lukrativen Rollenangeboten überschüttet – bis zu dem Tag, an dem eine Zeugin des Verbrechens auftaucht, die die Wahrheit um jeden Preis enthüllen will.

Foto: Filmladen

Nach „8 Frauen“ und „Das Schmuckstück“ begeistert François Ozon erneut mit einer stilvollen Komödie und lässt sein großartiges Ensemble um Isabelle Huppert, Dany Boon sowie die hochtalentierten Jungstars Nadia Tereszkiewicz und Rebecca Marder zur Höchstform auflaufen. „Mein fabelhaftes Verbrechen“ ist ein glamouröses Filmvergnügen voller scharfzüngiger Dialoge und brisanter Anspielungen auf die Geschlechterdebatte in der Filmindustrie.