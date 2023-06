Geschichte einer Freundschaft in der Filmbühne Waidhofen an der Ybbs

Am Mittwoch, 21. Juni, 20.30 Uhr, und am Donnerstag, 22. Juni, 18.15 Uhr, zeigt der Verein Filmzuckerl den belgischen Spielfilm „Close“ im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen an der Ybbs. Darin erzählt Regisseur Lukas Dhont von Léo und Rémi, beide 13 Jahre alt, die beste Freunde sind und sich nah wie Brüder stehen. Die beiden sind unzertrennlich, vertrauen sich und teilen alles miteinander. Mit dem Ende des Sommers und dem Wechsel auf eine neue Schule gerät ihre innige Verbundenheit jedoch plötzlich ins Wanken – mit tragischen Folgen.

Foto: Polyfilm

„Close“, ausgezeichnet mit dem Großen Preis der Jury bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2022, ist ein feinfühliges Drama über Nähe, Distanz und Entfremdung. Mit zärtlicher Präzision und einem unendlichen Verständnis für die Fragilität des Lebens an der Schwelle zum Erwachsenwerden erzählt Lukas Dhont die aufwühlende Geschichte einer intensiven Freundschaft.

Foto: Polyfilm, Kris Dewitte

„Close“ ist nach „Girl“ der zweite Spielfilm des belgischen Regisseurs. Er bringt die talentierten jungen Darsteller Eden Dambrine und Gustav de Waele zusammen mit den renommierten Schauspielerinnen Émilie Dequenne („Rosetta, „Love Affair(s)“) und Léa Drucker („Nach dem Urteil“, „Das blaue Zimmer“) auf die Leinwand. Eden Dambrine und Gustav De Waele als Léo und Rémi geben in „Close“ ihr Leinwanddebüt.

Foto: Polyfilm

Für seinen ersten Spielfilm „Girl“ gewann Lukas Dhont 2018 eine Camera d’Or sowie den FIPRESCI-Preis in der Kategorie Un Certain Regard beim 71. Festival de Cannes. Nach „Girl“ ging er heuer mit „Close“ erneut für Belgien ins Oscar-Rennen als „Bester internationaler Film“.