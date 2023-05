Geschichte vom Ende einer Freundschaft im Kino Waidhofen an der Ybbs

Am Mittwoch, 10. Mai, um 20.30 Uhr und am Donnerstag, 11. Mai, um 18.15 Uhr zeigt der Verein Filmzucker „The Banshees of Inisherin“ im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen.

Zum Inhalt: Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell) ist eine gutherzige, treue Seele, aber nicht besonders helle. Er lebt im Jahre 1923 auf Inisherin, einer kleinen Insel vor der irischen Westküste in der Galwaybucht. Jeden Tag um Punkt 14 Uhr bricht er auf, um seinen besten Freund Colm Doherty (Brendan Gleeson) bei ihm Zuhause abzuholen, um den restlichen Tag mit ein paar Pints und Gesprächen über Nichtigkeiten im örtlichen Pub zu verbringen. Aber dieses Mal öffnet Colm die Tür nicht. Kurze Zeit darauf eröffnet Colm seinem (ehemaligen) besten Freund, dass er, ohne dass es dafür einen wirklich konkreten Anlass gäbe, einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter: Wenn Pádraic ihn trotzdem anspricht und in irgendeiner Form bedrängt, wolle er sich in Zukunft jedes Mal selbst einen Finger abschneiden, bis er seine geliebte Geige irgendwann gar nicht mehr spielen kann.

Die langjährige Freundschaft zwischen Colm (Brendan Gleesan) und Pádraic (Colin Farrell) findet eines Tages ein jähes Ende. Foto: The Walt Disney Company

14 Jahre nach „In Bruges“ vereint der oscarprämierte Regisseur und Drehbuchautor Martin McDonagh erneut Colin Farrell und Brendan Gleeson vor der Kamera. Vor atemberaubender Kulisse erzählt er in „The Banshees of Inisherin“ die bitterschwarzhumorige Geschichte einer Männerfreundschaft, die komplett entgleist, ohne die essenziellen Themen – vom Bedürfnis nach Freundschaft bis zur Angst vor dem Tod – aus dem Blick zu verlieren.

Bei den diesjährigen Golden Globes wurde „The Banshees of Inisherin“ als beste Komödie ausgezeichnet und für das beste Drehbuch gewürdigt. Colin Farrell wurde als bester Hauptdarsteller mit einem Award bedacht.

Foto: The Walt Disney Company

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.