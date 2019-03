"Girls" in der Filmbühne Waidhofen sehen.

Girl: B/NL 2018,105 Minuten, Regie: Lukas Dhont, Darsteller: Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart

Zum Film: Lara ist 15 und will Balletttänzerin werden. Als sie an einer renommierten Akademie unter Vorbehalt angenommen wird, zieht sie mit ihrem Vater und ihrem kleinen Bruder nach Brüssel. Währenddessen versucht Lara noch einen zweiten Kampf zu gewinnen: Sie will sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen. Äußerlich ist sie bereits ein Mädchen, doch ihr Körper ist noch der eines Jungen. Ihr Vater unterstützt sie bei ihrem Vorhaben. Doch der Leistungsdruck auf die junge Ballerina ist enorm. Ihre beiden großen Träume scheinen sich immer mehr zu widersprechen. Als die Ärzte ihr das Ballett verbieten, trifft Lara eine Entscheidung, mit der sie endgültig zur Frau werden will.