„Lass mich fliegen“ in der Filmbühne Waidhofen an der Ybbs

Der Verein Filmzuckerl zeigt „Lass mich fliegen“ am Dienstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr in Kooperation mit der Stadt Waidhofen im Rahmen der Themenwoche „Building Bridges“ in der Filmbühne Waidhofen.

Zum Inhalt: Der Film begleitet vier junge Menschen durch den Alltag. Vier Menschen, die voller Leben sind und klare Ziele haben – Arbeit finden, politisch aktiv werden, heiraten, Kinder bekommen. Vier Menschen, für die das Erreichen dieser Ziele mit vielen Hindernissen verbunden ist und die von der Gesellschaft oft in eine Schublade gesteckt werden: Menschen mit Down-Syndrom. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, inkludiert zu werden, als eigenständige Menschen gesehen zu werden – mit Rechten und vor allem auch mit Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen.

Bei der diesjährigen Diagonale in Graz wurde „Lass mich fliegen“ mit dem Franz-Grabner-Preis als beste Kinodokumentation ausgezeichnet.

