Riesige Müllberge auf der Leinwand des Waidhofner Kinos

Am Mittwoch und Donnerstag zeigte der Verein Filmzuckerl den Dokumentarfilm „Matter Out Of Place“ in der Filmbühne Waidhofen an der Ybbs. Am Mittwoch lud der Verein im Anschluss noch zu einem Gespräch mit Alfred Zacharias, dem Kameraassistenten des Films, ein.

Der Begriff „Matter Out Of Place“ steht für Gegenstände, die sich in einem für sie unnatürlichen Umfeld befinden. Gemeint sind Abfälle, die an Stränden, Bergen, aber auch in den Tiefen des Ozeans zu finden sind. Regisseur Nikolaus Geyrhalter möchte mit seinem Film auf die Müllproblematik hinweisen, die uns weltweit betrifft. An Schauplätzen in der Schweiz, Albanien, Griechenland oder den Malediven demonstriert er die besorgniserregende Lage. Dabei filmt er nicht nur den Müll an diversen Orten, sondern rückt auch die Müllsammlerinnen und Müllsammler oder die Zuständigen der Müllabfuhr in den Fokus. Schnell fallen die überproportional großen Müllberge, aber ebenso die Unterschiede der Entsorgung in den einzelnen Ländern auf. Während in Österreich und anderen europäischen Ländern vieles maschinell passiert, müssen Arbeiterinnen und Arbeiter in Neapel die Müllentsorgung händisch und ohne Schutzkleidung durchführen.

Im anschließenden Filmgespräch stellte Filmzuckerl-Vereinsobmann Andreas Kössl Kameraassistent Alfred Zacharias Fragen zur Produktion des Films und über seine Eindrücke an den Schauplätzen. Veröffentlicht wurde „Matter Out Of Place“ letztes Jahr, die Produktion startete aber bereits 2018. Corona gestaltete das Filmen nicht einfach. Dazu kamen Schauplätze in der Wüste, wo dem Kamerateam unglücklicherweise zwei Filmkameras staubig wurden und in der Folge unbrauchbar waren. Um Mülltaucherinnen und Mülltaucher im Meer in Griechenland filmen zu können, wandte sich das Filmteam an einen Tauchverein. Wichtig war dem Filmteam außerdem, dass wenig inszeniert wurde und möglichst viele Perspektiven gezeigt werden.

Neben Wasseraufnahmen gibt es im Film auch Aufnahmen, die mit speziellen Stativen oder von Leitern aus gemacht wurden, zu bestaunen. Zacharias führte aus, dass es dem Regisseur wichtig gewesen sei, mit seinem Film eine visuelle und wortlose Minigeschichte zu erzählen. „Matter Out Of Place“ endet mit einem Ausschnitt des Burning Man Festivals, dessen Konzept darauf beruht, dass am Ende kein Abfall auf dem Gelände in der Wüste Nevadas liegen bleibt. Eine Gruppe Freiwilliger sorgt dafür. Diese abschließenden Aufnahmen, wo Freiwillige mit gutem Beispiel vorangehen, geben ein bisschen Hoffnung auf Besserung.