„She Said“ in der Filmbühne Waidhofen/Ybbs

Am Mittwoch, 15., und am Donnerstag, 16. Februar, zeigt der Verein Filmzuckerl den Spielfilm „She Said“ im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen. Regisseurin Maria Schrader erzählt darin vom riskanten Weg zweier Journalistinnen, die 2017 den weitreichenden Machtmissbrauch gegenüber Frauen im US-amerikanischen Filmgeschäft aufdeckten. Carey Mulligan und Zoe Kazan verkörpern die New-York-Times-Reporterinnen Megan Twohey und Jodi Kantor, deren mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Reportage nicht nur ein Beben in Hollywood auslöste, sondern den Anstoß für einen Wandel in der amerikanischen Gesellschaft gab, der bis heute anhält.

