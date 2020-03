USA 2019, 109 Min., Regie: Robert Eggers, Darsteller: Willem Dafoe, Robert Pattinson; OmU

Zum Film: Ein entlegener Leuchtturm-Außenposten an der Küste Neuenglands wird zum Schauplatz eines archaischen Duells zweier dem Wahnsinn naher Männer. Thomas Wake (Willem Dafoe) und Efraim Winslow (Robert Pattinson) werden zur Zeit der Jahrhundertwende in eine marode Leuchtturmanlage auf einer einsamen Insel an der Atlantikküste gesandt. Die zwei extrem unterschiedlichen Charaktere prallen ungebremst aufeinander, und als ein nicht enden wollender Sturm über sie hinwegzieht, wird aus psychologischen Sticheleien schon bald ein brutaler Nervenkrieg. Mit seinem zweiten Spielfilm festigt Regisseur Robert Eggers seinen Ruf als einer der aufregendsten Filmemacher unserer Zeit.