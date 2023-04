Thriller aus Fernost im Waidhofner Kino

Am Mittwoch, 26., und Donnerstag, 27. April, zeigt der Verein Filmzuckerl den südkoreanischen Film „Die Frau im Nebel“ von Park Chan-wook im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen an der Ybbs.

Zum Inhalt: Als ein passionierter Hobbykletterer von einem hohen Felsen in den Berg stürzt, übernimmt die Polizei die Ermittlungen. Schnell deutet alles auf einen tragischen Unfall hin, doch der gründliche Polizist Hae-joon (Park Hae-il) hat seine Zweifel. Der Mann, der weiter alle ungelösten Fälle seiner Karriere mit sich herumträgt, will auch diese Sache nicht direkt zu den Akten legen. Stattdessen hat er schnell die junge Witwe des Toten im Visier: Ist die aus China nach Korea geflohene Seo-rae (Tang Wei), die sich so rührend und gut um ältere Menschen kümmert, eine gewiefte Mörderin? Immer besessener aber auch faszinierter wird Hae-joon. Er vernachlässigt die Fernbeziehung zu seiner Frau, verbringt ganze Nächte vor dem Anwesen der Tatverdächtigen. Und Seo-rae geht auf sein Spiel ein, verwickelt ihn in Gespräche, hilft ihm bei der Lösung alter Fälle. Doch die Frage bleibt: Ist sie eine gewiefte Mörderin?

Foto: Filmladen, youngukjeon

Regiepreis in Cannes

Mit „Die Frau im Nebel“ erfindet der vielfach preisgekrönte Kult-Regisseur Park Chan-wook („Oldboy“, „Die Taschendiebin“) sein Kino völlig neu. Ihm gelingt ein genialer Drahtseilakt zwischen mitreißendem Film Noir und melodramatischer Liebesgeschichte, von feinem Humor durchsetzt, zutiefst bewegend erzählt und bis zum Schluss hochspannend. „Die Frau im Nebel“ ist eine gewaltige Kino-Erfahrung, die bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes völlig zu Recht mit dem Regie-Preis ausgezeichnet wurde.

Foto: Filmladen, youngukjeon

