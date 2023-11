Zwei Junior Companies der HTL Waidhofen/Ybbs stellen sich vor

Die Wirtschaftsingenieure und -ingenieurinnen der HTL Waidhofen präsentieren am Dienstag, 14. November, um 18.30 Uhr in der Aula der Schule ihre neu gegründeten Unternehmen der Öffentlichkeit.

Die „Paravision Junior Company“ der 4AHWIM ermöglicht den Blick in die Unendlichkeit. Wie ist das möglich? Die jungen Technikerinnen und Techniker erzeugen mithilfe von Spiegeln und Licht eine optische Täuschung, die verblüfft und fasziniert. Ein Infinity Mirror macht es möglich.

Foto: HTL Waidhofen/Ybbs

Eine weitere Gruppe der Klasse nimmt sich um gebrauchte Glühbirnen an. Upcycling, das Aufwerten alter, gebrauchter Dinge, ist den jungen Technikerinnen und Technikern ein Anliegen. Glühbirnen werden zu hübschen Blumenvasen umgebaut und die „s’Vaserl Junior Company“ sorgt für wunderschöne Dekoration, die jedes Heim gemütlich macht.

Um Upcycling und Nachhaltigkeit geht es beim Jungunternehmen „s’Vaserl“. Foto: HTL Waidhofen/Ybbs

Das namensgebende Vaserl der Junior Company gibt alten Glühbirnen einen neuen Zweck. Foto: HTL Waidhofen/Ybbs

Diese kreativen Produkte und weitere der Parallelklasse werden in der HTL Waidhofen bei der Eröffnungsveranstaltung am 14. November und an den Tagen der offenen Tür am 24. und 25. November angeboten, wo sich Besucherinnen und Besucher tiefere Einblicke in die Tätigkeit der Jungunternehmer verschaffen können.