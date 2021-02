Nicht ganz ein Jahr ist es her, dass der in Allhartsberg ansässige Fischereiverein „Ybbs – Leben“ im März 2020 gegründet wurde. Die Zeit danach machte – Pandemie-bedingt – ein aktives Vereinsleben nicht gerade einfach. Dennoch gelang es, trotz Corona-Auflagen einige Veranstaltungen zu organisieren: So konnte man etwa ein Kinderfischen und ein Jägerfischen auf die Beine stellen und einige Umweltaktivitäten durchführen.

Naturjuwel für nächste Generation sichern

Dem Verein unter Obmann Helmut Schiefer ist die nachhaltige und naturbelassene Bewirtschaftung des Fischreviers zwischen Kematen und Hausmening ein großes Anliegen.

Man sieht sich weiters als Vermittler zwischen all jenen, die die Ybbs nutzen, sei es zu Freizeitzwecken oder kommerziell. Im Interesse des Naturjuwels Ybbs und der Ybbslände möchte man die oftmals aufkommenden Spannungen reduzieren und den Einklang fördern. Mit Unterstützung aller will der Verein den wertvollen Naturraum Ybbs für zukünftige Generationen sichern. Diesbezüglich plant man, den erfolgreichen Weg, den der Fischereiberechtigte, das Schloss Kröllendorf, schon Jahre zuvor eingeschlagen, weiterzuführen.

Wer sich für Lizenzen oder eine Mitgliedschaft beim Verein „Ybbs – Leben“ interessiert, erhält bei Lukas Bauer, 0660/5509991, oder Thomas Leimhofer, 0680/1243323, darüber Auskunft.