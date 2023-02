Ybbstal: Fitness im Blickpunkt

Immer mehr Betriebe versuchen etwas für die Gesundheit und Fitness ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun. So bietet etwa die Bene GmbH neben dem Jobrad-Angebot (die NÖN berichtete) im Rahmen des Programms „Gesund bei Bene“ Ausflüge, gemeinsame Aktivitäten, Schulungen, Heilmassagen und mehr an. „Mit der betrieblichen Gesundheitsförderung stärken wir die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen, beugen Krankheiten vor, verbessern die Motivation und steigern langfristig das Wohlbefinden am Arbeitsplatz“, meint Michael Fried, Geschäftsführer Sales, HR, Marketing und Innovation.

Die voestalpine Precision Strip GmbH mit Standorten in Böhlerwerk und Kematen rief 2015 das betriebliche Gesundheitsmanagement „Lebenssteel“ mit Fokus auf die vier Bereiche Ernährung, Prävention, Bewegung und Work-Life-Balance ins Leben.

Auch bei der Forster GmbH werden Gesundheit und Fitness im Arbeitsalltag großgeschrieben. „Wir stellen zum Beispiel unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jedes Jahr zwei Tennisplätze kostenlos zur Verfügung oder übernehmen – im Zuge unserer Herbst-Kooperation mit dem Fitnessstudio in der Alten Post – einen Teil der Trainingskosten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, schildert Geschäftsführer Andreas Grader einige Aktivitäten im Unternehmen.

Gesundheit wie auch der soziale Faktor sind wichtig

Die IT-Management und Coaching GmbH (IMC) in Ybbsitz etwa ist seit 2020 mit dem Gütesiegel des Netzwerks Betriebliche Gesundheitsfürsorge ausgezeichnet. Geschäftsführer Thomas Knapp beschreibt einige konkrete Maßnahmen, die in seinem Betrieb getroffen wurden: „Dazu gehören gemeinsame sportliche Aktivitäten, aber auch die gesunde Jause ist ein großes Thema: Wir stellen Nüsse, frisches Obst und Wasser kostenlos zur Verfügung, um eine gesunde Basisverpflegung anzubieten.“

Im Firmengebäude steht außerdem ein Magnetfeldstuhl mit Farblichtlampe und Massagefunktion zur freien Nutzung zur Verfügung und seit drei Jahren haben die Beschäftigten bei IMC die Möglichkeit, einmal im Jahr eine Nuad-Thai-Yoga-Behandlung in der Praxis von Verena Sykora in Waidhofen in Anspruch zu nehmen. Das Unternehmen übernimmt dafür die Kosten. „Wir tun das alles, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Gesundheit uns extrem wichtig sind“, meint Knapp. „Der Fachkräftemangel ist allerdings auch im Ybbstal spürbar und wir suchen aktuell nach Verstärkung, vor allem im IT-Bereich.“

Bei der Fuchs Metalltechnik GmbH in Ybbsitz gibt es seit letztem Jahr die Bewegungsgruppe „Fuchs Vital“, wie Geschäftsführer Markus Felber erzählt: „Wir planen alle zwei Wochen gemeinsame sportliche Aktivitäten, zum Beispiel Bowling, Skifahren, Tischtennis, Radfahren oder Wandern. Das fördert die Fitness, hat aber auch einen sozialen Aspekt!“ Seit Dienstag letzter Woche nimmt der Betrieb außerdem an einem Betriebsgesundheitsprojekt der ÖGK teil.

