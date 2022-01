Bewegung auf Schnee und Eis im Ybbstal

Bis zum letzten Ad ventwochenende hat es gut ausgesehen für die Wintersportorte der Region. Doch dann kamen Warmwettereinbruch und Regen. Mit Ausnahme von Hochkar und Ötscher mussten die meisten kleinen Skigebiete den Betrieb einstellen. Erst gegen Ende der Ferien sanken die Temperaturen wieder und Frau Holle überzog die Landschaft mit einer dünnen Schneeschicht. Auch die Schneekanonen liefen wieder auf Hochtouren. Skifahren oder Snowboarden ist derzeit dennoch vorerst nur am Hochkar und Ötscher möglich – zumindest, wenn man mit dem Lift hinauffahren will. Am Hochkar waren gegen Ferienende alle Lifte in Betrieb, am Ötscher sechs von acht. Auf der Forster alm und am Königsberg hofft man, bald wieder den Liftbetrieb starten zu können.

Ein anderer Trend der vergangenen Saisonen setzt sich auch heuer weiter fort: Das Skitourengehen wird immer beliebter. Egal ob am Großen oder Kleinen Ötscher, auf der Fors teralm oder am Königsberg. Da sah man am Wochenende trotz bescheidener Schneelage zahlreiche Tourengeher. Am Großen Ötscher ist dienstags und freitags auch das Pistengehen zum Sonnenuntergang ein besonderes Erlebnis. Von 16.30 bis 21 Uhr ist die Piste auf dem Großen Ötscher dafür freigegeben. Auch das Ötscher-Schutzhaus bietet an diesen Abenden spezielle Angebote.

Am 18. Jänner dürfen sich Skitourengeher übrigens über eine besondere Attraktion am abendlichen Firmament freuen, dann da ist Vollmondnacht. Ebenfalls sehr begrenzt war in den Ferien das Langlaufangebot in der Region. Einzig die Loipen in Lackenhof am Ötscher waren gegen Ferienende noch befahrbar. Allerdings auch hier nur knapp ein Drittel des 33 Kilometer großen Loipennetzes (Skating und Klassisch). Am Turmkogel in Puchenstuben muss man sich ebenso wie in Hochreit noch gedulden. „Wir haben zwar aktuell wunderschöne Bedingungen für einen Winterspaziergang in der Natur, aber fürs Spuren ist es noch zu wenig“, verkündet die Betreiberfamilie Zettel auf ihrer Facebook-Seite.

Ein weiterer sehr beliebter Wintersport ist das Eislaufen. Waidhofen hat hier mit der Eislaufhalle einen witterungsunabhängigen Anziehungspunkt für Sportbegeisterte der Region anzubieten.

Eislaufen in der Halle bei jeder Wetterlage möglich

Betreiber Herbert Mairhofer gibt sich mit der Nachfrage zufrieden, auch wenn die Situation nicht einfach ist: „Grundsätzlich wird Eislaufen sehr gern angenommen, was derzeit schon herausfordernd ist, sind die 2G-Nachweise. Es gibt nach wie vor auch viele ungeimpfte Eisläufer, die dürfen derzeit eben nicht fahren.“ Mairhofer ist stolz auf den Ruf seiner Eislaufhalle als familienfreundlich, insofern sieht er das primäre Zielpublikum auch als Familien mit jungem Nachwuchs. „Wir sind nicht unbedingt ein Platz für besonders wilde Fahrer, sondern ein gemütlicher Familienplatz.

Es gibt hier viele kleine Kinder, die bei uns das Eislaufen lernen.“ Anfängerkurse wie auch Eistanzkurse stehen weiterhin wie üblich am Programm und samstags gibt es von 17 bis 21 Uhr eine Eisdisco. Für die Planung von speziellen Events und Veranstaltungen fehlt es aber momentan noch an Planungssicherheit: „Wir hoffen, dass wir unseren Eislaufplatz unter Einhaltung aller geltenden Regelungen weiterbetreiben können. Planen kann man derzeit aber eigentlich nichts, deshalb gibt es keine Veranstaltungen oder Events, sozusagen das normale Programm ohne Highlights.“