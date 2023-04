Lions Club lud in Waidhofen/Ybbs zu Schnäppchenjagd für guten Zweck

„Wir hatten noch nie so viel Ware!“, freute sich Lions-Präsidentin Sabine Lahnsteiner vom Lions Club Mostviertel, der den Flohmarkt veranstaltete. „Viele Menschen hatten die Corona-Zeit genutzt um den Inhalt ihrer Schränke auszumustern“. So fanden die zahlreichen Schnäppchenjäger beim Lions-Flohmarkt in der Eishalle in Waidhofen an der Ybbs jede Menge interessanter Ziergegenstände, Spielsachen, Geschirr, Bücher und vieles mehr. Bei der Flohmarktbeauftragten Maria Schoder konnte man an der Weinbar ausgewählte Weine genießen. Mit dem Erlös werden bedürftige, in Not geratene Frauen und Kinder im Mostviertel unterstützt.

