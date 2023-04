Tausende Bücher und allerlei Pflanzen im Abelenzium

Tausende Bücher wurden vor Kurzem zum Abelenzium Gaflenz gebracht, dort sortiert und anschließend dekorativ im Pfarrsaal und im Besprechungsraum aufgestellt. Vom Bilderbuch über Jugend- und Sachbücher bis hin zu Romanen, Krimis und alten religiösen Büchern war alles vorhanden. Das Zelt im Innenhof, das die Neuhofner Pfadfinder zur Verfügung gestellt hatten, füllte sich mit Blumentöpfen und Pflanzen aller Art, Sprösslingen, Zwiebeln, Gemüsepflänzchen, Wurzelstöcken und vielem mehr.

Am Sonntag, 23. April, war es dann so weit: Den ganzen Vormittag kamen Interessierte von nah und fern zum Bücher- und Pflanzenflohmarkt der Pfarre, um zu schmökern, zu sichten und zu kaufen. Zwischendurch konnten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher einen Kaffee trinken oder sich mit einem Paar Würstel stärken. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Selbst jene Bücher, die am Ende des Tages übrig waren, haben inzwischen einen Abnehmer gefunden.

Für die gelungene Organisation zeichnete das Fachteam „Feste und Feiern“ rund um Gerda Weißensteiner verantwortlich, Unterstützung kam von vielen fleißigen Helferinnen und Helfern, unter anderem von der Bibliothek Gaflenz.

