Zirkus „Ertelli“ beim Waidhofner Kinderartikelflohmarkt

Am Samstag, 2. September, geht wieder der beliebte Kinderartikel-Flohmarkt in der Waidhofner Eishalle über die Bühne. Von 8 bis 12 Uhr präsentieren Selbstausstellerinnen und Selbstaussteller ein breites Angebot an diversen Kinder- bzw. Babyartikeln. Das Sortiment reicht von Kleidung über Spielzeug und Bücher bis zu Kinderwägen. Die Organisation des Flohmarkts übernimmt wieder die Familie Mairhofer. „Ich bedanke mich vielmals für dieses Engagement“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Der Kinderartikel-Flohmarkt ist ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit und aus Waidhofen einfach nicht wegzudenken.“

Georg Ertl und Christine Mairhofer vorm Zirkus "Ertelli", der beim Kinderartikelflohmarkt zu bewundern sein wird. Foto: Piaty

Der diesmalige Flohmarkt wartet mit einer ganz besonderen Attraktion auf. Ein umfangreicher und in liebevoller Kleinarbeit zusammengestellter Playmobil-Zirkus wird zu bewundern sein und auch zum Kauf angeboten. Aufgebaut hat ihn Glasermeister Georg Ertl. Bereits mit seinen Kindern hat er begonnen, diesen Zirkus zu errichten. Über die Jahre ist er dann auf immer mehr Artisten, Tiere und Attraktionen angewachsen. Anlässlich der 800-Jahr-Feier der Stadt Waidhofen im Jahre 1986 hatte der Zirkus „Ertelli“ auch einen Auftritt. „Damals gab es einen riesigen Faschingsumzug, bei der unsere Firma als Zirkus mit dabei war“, berichtet Ertl. „Unsere ganze Belegschaft war als Artisten oder Tiere verkleidet.“ Angeführt wurde der Zirkus „Ertelli“ damals natürlich von Georg Ertl als Zirkusdirektor.