Umfangreiche Schlägerungen in Waidhofen/Ybbs

Umfangreiche Holzschlägerungsarbeiten fanden zuletzt im Bereich Sattelgraben statt. Die B 31 musste deshalb an den Wochenenden von 12. bis 13. März sowie am Samstag, 19. März, zwischen der Weitmannbrücke und dem Buchenbergtunnel gesperrt werden. Der Verkehrsstrom wurde über die Zell umgeleitet.

Auf Facebook fragte sich so mancher Bürger, was es mit der weitflächigen Abholzung denn auf sich habe. Von einem „Kahlschlag“ war ebenso die Rede wie einem „Verbrechen an der Natur“.

Die Stadt habe die Holzschlägerungsarbeiten aus Sicherheitsgründen beauftragt, führt Bürgermeister Werner Krammer (WVP) auf Nachfrage der NÖN aus und verweist auf eine abgestorbene Esche, die Ende 2020 umfiel und die ehemalige Citybahntrasse, die nun zu einem Radweg umfunktioniert werden soll (siehe Seite 12) sowie die darunterliegende B 31 blockierte. Die Schlägerungsmaßnahmen würden nicht nur wegen des Radwegs, sondern zum Schutz des gesamten Straßenabschnitts durchgeführt, stellt der Stadtchef klar. Der Bereich werde selbstverständlich wieder aufgeforstet.

