Und so verlegte der NÖ Bauerbund den Ball ins eigene Wohnzimmer. Über 4.000 Ballsets „Alles Walzer“ mit Bauernbundwein, zwei exklusiven Gläsern und dem offiziellen Bauernbundballfilm „Ein Walzer im 4-Viertel-Takt“ wurden verkauft. Und die Ybbstaler NÖN ist mit dabei!

Schickt uns ein Foto, wie Ihr/Euer Haushalt den 78. NÖ Bauernbundball zu Hause feiert, Walzer tanzt oder auf den Ball anstoßt – egal ob in Dirndl und Trachtenanzug, Jean oder Jogginghose. Eure Fotos werden auf NÖN.at und eine Auswahl davon auch in der Print-Ausgabe der Ybbstaler NÖN veröffentlicht.

Einsendeschluss ist Montag, 11. Jänner, 12 Uhr

Fotos in guter Auflösung mit kurzer Beschreibung - Namen, der Personen am Foto; wie und vor allem wo wurde gefeiert und wichtig Wohnort - bitte per Mail an redaktion.ybbstal@noen.at schicken.

Einsendeschluss ist Montag, 11. Jänner, 12 Uhr. Wichtig: Bitte Corona-Bechränkungen beachten, sprich nur ein Haushalt bzw. plus maximal einer haushaltsfremden Person dürfen am Foto sein!