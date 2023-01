Feuriger Ball in Windhag

Kommandant Markus Schwein begrüßte die zahlreichen Besucher sowie auch die vielen Kameradinnen und Kameraden aus den Nachbarwehren. Dass die Florianis ihrem Leitspruch „Stets bereit“ gerecht werden, zeigte sich an diesem Abend, als plötzlich um ca. 22 Uhr ein Alarm einging und die Feuerwehren zu einem Einsatz bei Kreilhof alarmiert wurden, der sich aber als relativ glimpflich herausstellte.

Das Ballgeschehen erreichte mit der Verlosung um Mitternacht seinen Höhepunkt, wo wieder zahlreiche und wertvolle Preise ihren Besitzer wechselten. Einer der Hauptpreise ging an Markus Egger – ein Feuerkorb von Edelsegger Metals GmbH, über das Barriquefass von der Fassbinderei Schneckenleitner freute sich Anna Hirsch und der Hauptpreis – eine Motorsäge von der FF Windhag und dem Lagerhaus Waidhofen – wurde an Anita Schweighuber übergeben. Im Anschluss genossen die Besucher noch die Musik von „Hi&Do“ und tanzten bis in die frühen Morgenstunden hinein.

