Frühling in der LFS Unterleiten

Schnee und Eis weichen und machen den ersten Frühlingsboten Platz. Frisches Grün und bunte Farben dominieren auch in der Fachschule Unterleiten in Hollenstein. In der Floristikwerkstätte werden Setzlinge für den Lehrgarten gezüchtet und im Glashaus schon die ersten Radieschen geerntet.

Lesezeit: 1 Min CH Christa Hochpöchler