Kirtag zu Kunigunde in Opponitz

Der heiligen Kunigunde, der Pfarrpatronin von Opponitz, war am vergangenen Sonntag der Festgottesdienst gewidmet. Zelebriert wurde die heilige Messe von Pfarrer Johann Wurzer, musikalisch gestaltet von der Familienmusik Six. Am Kirchenvorplatz spielte die Trachtenmusikkapelle Opponitz auf und am Dorfplatz erwarteten die Besucher zahlreiche Kirtagstandeln.

Lesezeit: 1 Min CH Christa Hochpöchler