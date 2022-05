Magische Nacht im Kulturkeller Waidhofen/Ybbs .

Fünf Mitglieder des Vereins „Zauberfreunde Steyr“ besuchten am Freitagabend den Kulturkeller in der Bar „Ums Eck 2.0.“ in Waidhofen. Ausgerüstet mit Zauberstäben, Zaubersprüchen und anderen Requisiten versetzten Helmut Gröbl, Florian Brandstätter, Franziska Kronsteiner und Gernot Liebner bei der „Night of Magic“ das Publikum in Staunen. Moderiert wurde der Abend von Wolfgang Hofer.