Reitherer Advent: Schneeflocken und Vorfreude aufs Fest

Werbung

Die Kinder konnten sich in der Zwischenzeit in der Backstube der Bäuerinnen als Bäcker versuchen. Neben den Musikern aus Kogelsbach und Reith sowie den Musikschülern waren auch die Jagdhornbläser für die weihnachtlichen Klänge verantwortlich. Am Vorplatz konnte man sich kulinarisch von den Vereinen unter anderem mit Kesselwürsten und Engelslocken versorgen und heuer wurde das ohnehin tolle Ambiente mit einigen Schneeflocken verfeinert. Die Veranstalter freuten sich über den gemeinsamen Erfolg.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.