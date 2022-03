St. Leonhard/Walde: Seppen spielten auf .

Wer mitspielen möchte, muss auf den Namen Josef hören: Am vergangenen Samstag musizierte die Josefikapelle erstmals seit 2019. Die musikalischen Seppen gestalteten die Messe in der Fiakerkirche St. Leonhard/Walde unter der Leitung von Kapellmeister Josef Wenger. Gleichzeitig feierten etliche Zimmerer den Festtag ihres Schutzpatrons. Nach dem Gottesdienst traf man sich am Dorfplatz, wo die Josefikapelle groß aufspielte.