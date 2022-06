Waidhofen/Ybbs: Blasmusik in Bewegung

Vollbild

Johanna Stockner, Lisa Stockner, Marlene Halbartschlager und Cornelia Pilsinger (von links) von der Trachtenmusikkapelle St. Leonhard am Walde bereiteten sich auf ihren Auftritt vor. Köstliche hausgemachte Mehlspeisen gab es bei Veronika Loibl, Eva Aigner und Monika Wegscheider (von links)

Klara Wegscheider, Theresia Almberger und Helene Almberger (von links) servierten Kaffee und Mehlspeisen. Eine willkommene Stärkung in der Pause: Sandra Eibner, Martina, Thomas und Emilia Stockinger sowie Birgit Palmetshofer (von links).

Die Marketenderinnen der Trachtenmusikkapelle St. Georgen an der Klaus nach ihrem Auftritt: Patricia Ritt, Silvia Feistritzer, Johanna Edinger, Katharina Brandstetter und Franziska Gruber (von links).

Wenn Musiker mal Pause machen.

Michael, Leonie und Sandra Ritzinger (von links) sind begeisterte Blasmusikfreunde.

Für Nachwuchs ist gesorgt, die jungen Blasmusikfreunde waren von den Darbietungen begeistert. Der Musikvereinsobmann der Trachtenmusikkapelle Windhag Stefan Loibl begrüßte die zahlreichen Besucher. Acht Blasmusikkapellen, rund 450 Musiker, spielten gemeinsam einige Stücke, darunter „The magic flight“, das aus einem Komponierwettbewerb hervorgegangen ist.

Beim abschließenden Festakt wurden den Stabführern die Urkunden von Bezirksstabführer Peter Steinbichler, Bezirksobmann-Stellvertreter Wolfgang Eder, Abgeordneten Anton Kasser, Stabführer Simon Desch, Bürgermeister Werner Krammer und dem Landesobmann des Blasmusikverbands Bernhard Thain (von links) übergeben.

Während Thomas Maderthaner ein Musikstück dirigierte, bei dem alle acht Blasmusikkapellen mitwirkten, übergab er seine Klarinette an Bürgermeister Werner Krammer. Da er ein glühender Freund der Blasmusik ist, hätte er am liebsten gleich mitgespielt. Bezirksobmann-Stellvertreter Wolfgang Eder und Abgeordneter Anton Kasser (von links) ermutigten ihn dazu. Nach dem Auftritt luden die Marketenderinnen der Trachtenmusikkapelle Windhag zu einem „Stamperl": Laura Gassner, Angelina Teufel, Helga Schauer, Marlene Hinterleitner und Birgit Palmetshofer (von links).

Die Trachtenmusikkapelle Windhag eröffnete die Marschmusikbewertung. Unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Maderthaner und Stabführer Manuel Aigner gestalteten sie „Das Auge von Sauron“.

Die Trachtenmusikkapelle St. Leonhard am Walde brachte unter der Leitung von Kapellmeister Sebastian Heigl und Stabführer Johannes Reitbauer den 92er Regimentsmarsch zur Aufführung.

„Tagada“ spielte die Trachtenmusikkapelle Konradsheim unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Hirtenlehner und Stabführer Christoph Pichler. Auch die Jugendkapelle durfte dabei mitwirken.

Unter der Leitung von Kapellmeister Werner Dippelreither und Stabführer Jakob Dippelreither brachte die Werksmusikkapelle Böhlerwerk den Marsch „Stets munter“ zur Aufführung.

Mit dem Marsch „Kopal-Jäger“ unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Fuchsluger und Stabführer Sebastian Neubauer begeisterte die Trachtenmusikkapelle Ybbsitz die Besucher.

Mit der Kürfigur „Social Distancing“ erreichte die Trachtenmusikkapelle St. Georgen in der Klaus die höchste Punkteanzahl. Kapellmeister Peter Steinbichler und Stabführer Simon Desch leiteten die Aufführung zu der Musik von „Bad Guy“.

„Ohne Rast“: In perfekter Formation führte Kapellmeister und Stabführer Manfred Hirtenlehner die Stadtmusikkapelle Waidhofen an der Ybbs in das Alpenstadion.

Unter der Leitung von Kapellmeister Martin Schwarenthorer und Stabführer Patrik Spreitzer brachte die Trachtenmusikkapelle Allhartsberg die Kürfigur „Jonglieren“ zur Aufführung.

