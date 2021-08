Am 13. August startet im Prevenhuberhaus in Weyer eine neue Ausstellung mit Arbeiten des Waidhofner Fotografen Walter Oberbramberger. Unter dem Titel „STILL | STAND“ werden hier 15 Fotografien von Hoch- und Ansitzen rund um Waidhofen gezeigt.

Auf einer Radtour am Hochseeberg im frühwinterlichen Lockdown stieß Oberbramberger auf das Thema dieser Fotoserie. Als er auf einem Abschnitt gerade sein Rad schob, sah er einen Hochsitz und begann darüber nachzudenken.

„Ich fand das sehr spannend, zuerst mal was die Architektur betrifft, dass da etwas in der Landschaft steht, was gut eingebettet ist, also auch der Gesamteindruck, den man sieht, der Baum, wo das draufgebaut ist, und die Landschaft rundherum, manchmal schaut es auch aus wie eine Skulptur oder es ist in den ärgsten Farben getarnt“, erinnert sich der Fotograf.

Aber auch über die Funktion dieser Objekte machte er sich Gedanken: „Irgendwie ist das skurril: da steht ein Gebäude, wo man als Jäger raufgeht, man ist vor Wind und Wetter geschützt, hat es auch gemütlich und die meiste Zeit schaut man wahrscheinlich auch nur, aber irgendwann kann man auch die Entscheidung zwischen Leben und Tod fällen.“

Da Oberbramberger auf dieser Radtour zufällig auch seine Kamera dabei hatte, begann er Fotos von dem Hochsitz zu machen und entdeckte ab diesem Zeitpunkt plötzlich überall diese jagdlichen Objekte. Das Thema ließ ihn nicht los und in den nächsten paar Wochen ging er täglich auf Streifzüge in der Umgebung von Waidhofen, auf der Suche nach weiteren Hoch- und Ansitzen, die er fotografieren konnte. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind nun von 13. August bis 3. Oktober im Prevenhuberhaus in Weyer in der ersten Einzelausstellung des Fotografen zu sehen.

Die Technik, alltägliche Objekte in ihrer Umgebung aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, zieht sich allerdings schon länger durch das Schaffen Oberbrambergers. In der Serie „Wasserwesen“ widmete er sich den Spiegelungen in Pfützen und Seen auf Bergwanderungen, eine fortlaufende Serie zeigt Wien aus der Sicht von Fahrradboten, eine Perspektive, die Oberbramberger bekannt ist, da er selbst während seines Studiums diesen Job ausübte.

Oberbramberger wuchs in Waidhofen auf und machte eine Lehre zum Fotokaufmann bei der Firma Hartlauer. Damals kaufte er auch seine erste Spiegelreflexkamera und entdeckte die Leidenschaft für die Fotografie, machte dann aber einige Jahre nichts weiter in diese Richtung. Er arbeitete bei Bene Consulting als Zeichner, Planer und Bauherrenberater und begann dann im Alter von ungefähr 30 Jahren Architektur zu studieren.

Konzerte, Liste FUFU und Fahrradboten

Während dieser Zeit kehrte über ein Lehrveranstaltungsprojekt auch die Liebe zur Fotografie wieder zurück und er begann Zweifel zu hegen, ob das Architekturstudium wirklich die richtige Wahl gewesen war. Letztendlich brach er dieses ab und bewarb sich auf der Graphischen mit der Fotoserie aus seinem Fahrradbotenjob sowie seinen Arbeiten für die Waidhofner Bürgerliste FUFU, an deren Entstehung und graphischer Präsentation er maßgeblich beteiligt war. Er wurde aufgenommen und studierte von 2007 bis 2009 Fotografie, arbeitete dann ein Jahr als Assistent und machte sich schließlich 2011 als Fotograf selbstständig.

Zu seinem hauptsächlichen Arbeitsbereich zählen Aufträge für diverse Architektur- und Innenarchitekturbüros, die Strategie-Berater M.O.O.C.O.N., Vola Armaturen und in den letzten Jahren auch immer mehr Por träts.

Auch im Bereich Konzertfotografie war Oberbramberger, der auch selbst Musiker ist und mit seiner früheren Band Ulugh Muztagh häufig in Waidhofen und Umgebung auftrat, aktiv, was er auch gerne wieder intensiver betreiben würde: „Ich habe viele Konzerte dokumentiert, vor allem in der Umgebung Waidhofens, und das hat mir auch immer sehr getaugt. Das habe ich jetzt aber schon lange nicht mehr gemacht, das wäre wieder mal lässig.“

Vor der Pandemie reiste er auch für den Baukonzern Porr viel durch Europa, um Bauprojekte zu dokumentieren. Während diese Reisen seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie nicht möglich sind, entstand dafür mit STILL I STAND eine Serie, welche das engste Lebensumfeld des Fotografen aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und so Neues zutage fördert.