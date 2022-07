Kalendermodel aus dem Ybbstal

Werbung

Vor Kurzem wurden die Kalendermodels für den Jungbauern- und Jungbäuerinnenkalender 2023 präsentiert. Mit dabei ist auch Julia Spanring aus Allhartsberg. Im Gespräch mit der NÖN berichtet sie über ihre Erfahrungen mit der Landwirtschaft und den Weg zum Kalendermodel.

Die Verbundenheit mit der Landwirtschaft wurde der 1999 geborenen Allhartsbergerin sozusagen mit in die Wiege gelegt. „Meine Eltern führen einen pferdewirtschaftlichen Einstellbetrieb mit ungefähr 15 Pferden, da habe ich immer etwas mitgeholfen“, erzählt Spanring. „Später habe ich nebenberuflich die Ausbildung zur Reitlehrerin gemacht und arbeite derzeit auch als Reitlehrerin in Tirol.“ Ihre Zukunft sieht die Jungbäuerin ebenfalls in der Pferdewirtschaft: „Es wäre schon der Plan, dass ich einmal den elterlichen Betrieb übernehme.“

Auf den Einfall, sich als Model für den Jungbäuerinnenkalender zu bewerben, kam Spanring durch eine Schulfreundin, die im Vorjahr eines der Kalendermodels war. „Freunde haben mich dann auf die Idee gebracht, mich auch selbst einmal zu bewerben“, erzählt die Reitlehrerin. Zu ihren Beweggründen, als Jungbäuerin für den Kalender vor die Kamera zu treten, meint Spanring: „Ich wollte neue Persönlichkeiten kennenlernen, mein Selbstbewusstsein stärken und auch einfach Gaudi haben!“

Nach der Bewerbung kam dann auch bald die Einladung zum Casting, für das sie nach Salzburg zu einem Fotoshooting fuhr. Wenige Wochen später traf die Nachricht ein, dass die junge Allhartsbergerin für den Jungbäuerinnenkalender 2023 ausgewählt wurde und bald darauf ging es bereits zum eigentlichen Shooting, das Ende Juni in der Steiermark statt-fand.

Kalender-Shooting fand in der Steiermark statt

In der Shooting-Woche trafen dann alle im Kalender abgebildeten Jungbauern und Jungbäuerinnen aufeinander, neben der Arbeit gab es auch genügend Freizeit und zusätzliche Aktivitäten wie zum Beispiel ein Gin-Seminar. Die anfängliche Aufregung konnte das professionelle Team gut auffangen, wie Spanring erzählt: „Ich war schon sehr nervös, ich hab zuvor auch noch nie so etwas gemacht. Es war aber ein sehr lockeres und cooles Team. Dadurch fiel mir die Sache viel leichter, da sie die Spannung gut gelöst haben.“

Der Kalender in beiden Ausführungen – mit Jungbäuerinnen oder Jungbauern – soll ab Herbst erhältlich sein, kann allerdings schon vorbestellt werden. Nähere Infos dazu gibt es auf jungbauernkalender.at .

