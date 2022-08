3.000 bei Almwandertag in Ybbsitz

Werbung voestalpine Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Seit 111 Jahren besteht die Weidegemeinschaft der Schwarzbachweide. Obmann Anton Teufl und sein Stellvertreter Willi Bramauer konnten bei Kaiserwetter an die 3.000 Gäste auf der Gemeinschaftsweide willkommen heißen. Unter den zahlreichen Ehrengästen waren allen voran Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Staatssekretärin Claudia Plakolm.

„Unsere Alm- und Weidebauern sind wahre Multitalente, die viel zum Erfolg Niederösterreichs beitragen. Denn neben der wichtigen Lebensmittelversorgung produzieren unsere land- und forstwirtschaftlichen Familienbetriebe auch viele Rohstoffe und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz“, sagte Mikl-Leitner.

Claudia Plakolm, Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst, sagte am Tag der Almwirtschaft: „Dank unserer Land- und speziell Almwirtschaft hat ein Umdenken in Sachen Regionalität von Lebensmitteln stattgefunden, das gerade bei jungen Menschen tief verankert ist.“ Bürgermeister Gerhard Lueger gab Einblick in die Gemeinde und die Landwirtschaft von Ybbsitz. Der Amstettner Stadtpfarrer Peter Bösendorfer zelebrierte die Almmesse, die musikalisch von der Gruppe Lyra und einem Ensemble des Ybbsitzer Musikvereins gestaltet wurde. Im Anschluss fand die Bezirksrinderschau des Rinderzuchtvereins Waidhofen statt, bevor die Gäste den Wandertag in der Natur genossen. Obmann Teufl, Stellvertreter Bramauer und ihr Team hatten mit den Ybbsitzer Vereinen, der Landwirtschaftskammer, Kultur NÖ und dem Land den Almwandertag perfekt organisiert.

