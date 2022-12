Adventkonzert in der Pfarrkirche Kematen .

„Um was es wirklich geht, ist Nähe und Zuwendung, Liebe, Geduld und Achtsamkeit. Kein noch so teures Geschenk kann dieses wettmachen“, sagte Caritas-Regionalleiter Markus Lurger in seinen Dankesworten anlässlich des Adventkonzerts der Caritas.