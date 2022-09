Gauklerfest in Waidhofen/Ybbs

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Verein Stadtmarketing rund um Obfrau Margit L. Watzinger und Stellvertreter Michael Welser organisierte ein unvergessliches Event. Künstler aus verschiedenen Ländern boten eine bunte Palette der Straßenkunst, gefüllt mit Akrobatik, Jonglage, Walking Acts, Feuerkunst, Comedy-Shows, Zauberei und vielem mehr.

Die Veranstaltung fand am Samstag als Galaabend im Plenkersaal und am Sonntag an ausgewählten Plätzen im Stadtzentrum statt. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher dankten mit kräftigem Applaus und einem großzügigen Hutgeld.