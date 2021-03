Konnten sich die Kirchenbesucher in den vergangenen Jahren nach dem Besuch der heiligen Messe im Pfarrheim mit schmackhaften Suppen stärken, so boten am vorigen Sonntag die Bäuerinnen der Ortsgruppe Waidhofen die Fastensuppe „to go“ am Kirchenplatz an.

Auch in Windhag bereiteten vergangenen Sonntag die Windhager kfb-Frauen köstliche Suppengerichte zu und boten diese im Pfarrheim, in Gläser gefüllt, zum Mit-nach-Hause-Nehmen an.