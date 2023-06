Drei Waidhofner Ordensfrauen feierten Jubiläen

Am 10. Juni feierten fünf Ordensfrauen ihre Professjubiläen bei den Franziskanerinnen Amstetten. Unter den Jubilarinnen befanden sich auch drei Schwestern aus Waidhofen, die jeweils auf 65 Ordensjahre zurückblicken.

Schwester Angelina Ritt, geboren in Konradsheim, hat als Kindergärtnerin in vielen Niederlassungen der Ordensgemeinschaft gewirkt. In der Pension kümmert sie sich nun in Hainstetten um ihre hilfsbedürftigen Geschwister und hilft im Kloster mit.

Schwester Lucilla Weißenhofer stammt ebenfalls aus der Pfarre Waidhofen. Sie war viele Jahre als Kindergärtnerin im Einsatz, ebenso lange Jahre als Pförtnerin im Mutterhaus. Nach einer schweren Erkrankung lebt sie nun in Hainstetten, wo sie liebevoll betreut wird.

Schwester Salesia König, geboren in Sieghartskirchen bei Tulln, lebt seit 1991 in Waidhofen/Ybbs. Sie hat lange Jahre als Kindergartenhelferin gearbeitet. Nun ist sie gemeinsam mit Schwester Astrid weiterhin in der Seelsorge ehrenamtlich tätig.

Viele Verwandte, Freunde, Bekannte und Mitschwestern nahmen an der Feier teil. Der Franziskaner Pater Andreas Holl aus Graz leitete den Festgottesdienst. Generaloberin Schwester Franziska Bruckner dankte den jubilierenden Schwestern für ihren engagierten und wertschätzenden Dienst für die Gemeinschaft.