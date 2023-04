Frei nach dem diözesanen Vorschlag „50 Tage auf der Spur des Evangeliums – Frauen feiern das Leben“ feierten am 18. April die Gruppen Windhag und St. Leonhard am Walde der Katholischen Frauenbewegung eine besondere Frauenmesse in der Pfarrkirche St. Leonhard am Walde. Die Abendmesse wurde von beiden kfb-Gruppen gemeinsam gestaltet und musikalisch umrahmt.

