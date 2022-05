Gemeinde sucht Buffetbetreiber

Werbung

So es die Witterung zulässt, soll die Badesaison im Böhlerwerker Freibad am Samstag, 14. Mai, beginnen. Wer die kulinarische Versorgung der Badegäste übernehmen wird, ist derzeit allerdings noch offen. Die Familie Seisenbacher, die das Buffet seit 2019 betrieben hat, zieht sich nämlich aus familiären Gründen aus dem Geschäft zurück.

In der Gemeinderatssitzung am Montag der Vorwoche hätte nun eigentlich ein Pachtvertrag mit einem neuen Buffetbetreiber dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollen. Dazu kam es jedoch nicht. „Es gab ernsthafte Gespräche, die sich aber leider wieder zerschlagen haben“, berichtete Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) den Mandataren. „Nun sind wir verzweifelt auf der Suche nach einem Buffet betreiber.“

Auch weitere Gespräche mit einem Interessenten in der Vorwoche blieben letztlich ohne Erfolg. Man habe sämtliche Gastronomen in der Gemeinde kontaktiert und sei auch in den Nachbargemeinden aktiv gewesen, erzählt Raidl und hofft, dass man bis Saisonstart noch fündig wird. Falls nicht, kann sich der Ortschef als letzte Option auch vorstellen, Automaten im Freibad aufzustellen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.