Start in die Badesaison im Ybbstal

Vielerorts laufen gerade die Vorbereitungen für den Start der Badesaison auf Hochtouren, einige Bäder haben auch schon ihre Pforten für motivierte Badegäste geöffnet.

Das Parkbad Waidhofen etwa startete schon am Samstag, 30. April, in die Saison, am Vorabend gab es bereits eine von Arcada und Herrenmode Pöchhacker organisierte Modeschau. Die Eintrittspreise für das Waidhofner Parkbad mussten heuer aufgrund der Indexanpassung erhöht werden, was bei der Gemeinderatssitzung am Montag der Vorwoche für Diskussionen sorgte.

Der Stimmung und Zahl der Badegäste dürfte dies jedoch keinen Dämpfer versetzen. Schon an den ersten Öffnungstagen ließen sich einige Schwimmbegeisterte im Parkbad blicken. „Vor allem unsere Stammgäste sind schon sehr erfreut, dass es wieder losgeht, die zählen über den Winter schon die Tage“, sagt Buffetbetreiberin Christine Mair h fer. Zu diesen Stammgästen gehören auch die sogenannten Gesundheitsschwimmerinnen und -schwimmer, die oft die Morgenstunden nutzen, um ungestört ihre Bahnen ziehen zu können, sowie auch Leute, die kommen, um gezielt zu trainieren.

„Es gibt auch wieder einige neue Gesichter, die eine Saisonkarte gekauft haben“, freut sich Mairhofer. Den großen Ansturm an Badegästen erwartet man aber erst, wenn die Temperaturen steigen. „Wir haben da ja eine recht erfreuliche Lage, wo wir auch viele Gäste vom Schlosshotel und vom Ybbstalradweg bekommen“, berichtet Mairhofer. Im Sommer sollen auch wieder Schwimmkurse von Wasserrettung und Sportunion im Parkbad stattfinden. Sollte das Wetter mitspielen, kann man ab Samstag, 14. Mai, auch wieder im Freibad Ybbsitz schwimmen, die Becken sind bereits eingelassen. Im Vorjahr kam es hier im Zuge des Kraftwerkbaus zu einer Erweiterung der Badebucht, im Rückstaubereich gibt es die Möglichkeit, SUP zu fahren, Boards und Paddel kann man im Freibad ausleihen. Die Gemeinde wird im Sommer auch wieder einen Schwimmkurs anbieten.

Im Freibad Böhlerwerk möchte man ebenfalls am Samstag in die Badesaison starten. Auch einen neuen Betreiber für das Badbuffet hatte man zu Wochenbeginn an der Angel. Die Verhandlungen befinden sich in der Endrunde, es zeichne sich eine Lösung ab, berichtete Bürgermeister Thomas Raidl. Der ASKÖ bietet Ende Mai und in den Sommerferien auch wieder Schwimmkurse in Böhlerwerk an.

