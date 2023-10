Am 6. und 7. Oktober fand in Kematen an der Ybbs der Einsatzmaschinistenlehrgang statt. 24 Teilnehmer absolvierten heuer den Lehrgang, der aus einem Theorie- und Praxisteil besteht. Im Praxisteil wurden das Arbeiten mit der Tragkraftspritze und die Bedienung der wasserführenden Armaturen im Naturbad geprobt. Alle Teilnehmer konnten den Lehrgang positiv abschließen.

Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Einsatzmaschinistenlehrgangs. Foto: FF Kematen