Gaflenz zu Gast in der Partnergemeinde Clemency

Von 18. bis 21. Mai besuchte eine über 80-köpfige Abordnung der Marktgemeinde Gaflenz, allen voran Bürgermeister Andreas Kaltenbrunner, die Partnergemeinde Clemency in Luxemburg. Anlass für die Reise war die Einweihung des neuen Festsaals in Clemency.

Den Besucherinnen und Besuchern aus Gaflenz wurde drei Tage lang ein abwechslungsreiches Tagesprogramm geboten. Am Donnerstagabend fand nach einer gemütlichen Wanderung durch Clemency die feierliche Eröffnung des Festsaals statt. Das musikalische Rahmenprogramm wurde von den Alphornbläsern, der Gruppe „Plattler Mentscha“ und den Schuhplattlern aus Gaflenz mitbegleitet. Die Besichtigungen des Hochofens und der Stadt der Wissenschaft in Belval am Freitag waren ein weiteres Highlight, das von einer Brauereibesichtigung am Nachmittag abgerundet wurde.

Ehrenbürgerschaft für Kellnreitner und Weiler

Am Freitagabend stand der Österreich-Abend am Programm. Zu Beginn des Abends wurden der Gaflenzer Altbürgermeister Günther Kellnreitner und der langjährige Obmann der Trachtenmusikkapelle Gaflenz, Hans Peter Weiler, von Clemencys Bürgermeister Michel Wolter zu Ehrenbürgern von Küntzig ernannt. Dies geschah in Würdigung ihres jahrzehntelangen Einsatzes zur Förderung der Partnerschaft der beiden Gemeinden. Die Trachtenmusikkapelle Gaflenz, die Gaflenzer Plattler Mentscha, die Alphornbläser, die Gaflenzer Schuhplattler und der Männerchor „D'Heiligenstoana“ begeisterten die Bevölkerung ihrer Partnergemeinde mit ihren Darbietungen. Bürgermeister Andreas Kaltenbrunner bedankte sich in seiner Festrede für den herzlichen Empfang sowie die große Gastfreundschaft und gratulierte der Bevölkerung zum neuen Festsaal.

Am Samstag führte die Reise in die Altstadt Luxemburg mit einer Führung durchs Parlament und die Stadt. Am Abend stand ein besonderes Highlight am Programm. Das Galakonzert der Harmonie Clemency. Eine knapp 80-köpfige Kapelle verzauberte mit Filmmusik auf höchstem Niveau. Am Sonntag ging es dann nach einem gemeinsamen Frühstück wieder auf die Heimreise. Die Marktgemeinde Gaflenz freut sich schon jetzt auf einen Gegenbesuch.

