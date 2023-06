Prozessionsweg auf gestreuten Blumen durch Waidhofen an der Ybbs

Gemeinsam feierten die Pfarren Waidhofen und Zell am Donnerstag das Fronleichnamsfest. Nach der Heiligen Messe in der Stadtpfarrkirche, die von Stadtpfarrer Herbert Döller zelebriert und der Stadtmusikkapelle Waidhofen an der Ybbs gestaltet wurde, startete die feierliche Fronleichnamsprozession.

Foto: NÖN, Christa Hochpöchler

Dabei wurde die Messerer-Monstranz aus dem Jahr 1472, welche von der Zunft der Messerschmiede gestiftet wurde, durch die geschmückte Stadt getragen. Begleitet von der Stadtmusikkapelle folgten zahlreiche Vereine dem Allerheiligsten, Kinder streuten Blumen auf dem Weg.

Hippolyt-Orden für besondere Dienste an der Pfarre

Die erste Andacht fand am Oberen Stadtplatz bei der Mariensäule statt. Der wunderbare Blütenteppich in Form einer Hand, welche die Schöpferhand Gottes darstellen sollte, wurde von einem Team rund um Elsa Zierlinger gestaltet. Nach einer weiteren Andacht vor der Zeller Kirche fand die Feier vor der Nepomuk-Kapelle gegenüber der Klosterkirche ihren Abschluss. Stadtpfarrer Herbert Döller dankte allen Menschen, die zu diesem großartigen Fest beigetragen hatten.

Stadtpfarrer Herbert Döller überreichte den Hippolyt-Orden an Maximilian und Grete Lugmayr (von links). Foto: NÖN, Christa Hochpöchler

Von Diözesanbischof Alois Schwarz überreichte er Grete und Maximilian Lugmayr den Hippolyt-Orden für besondere Dienste an der Pfarre. „Es war so schön und so festlich wie noch nie“, freute sich Stadtpfarrer Döller über die Teilnahme beider Pfarren am Fronleichnamsfest.