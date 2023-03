Musikalisches Märchen

Das Waidhofner Kammerorchester unter der Leitung von Dirigent Wolfgang Sobotka stellt am Sonntag, 12. März, 11 Uhr, beim traditionellen Frühjahrskonzert im Schlosscenter Waidhofen erneut junge Nachwuchskünstlerinnen und -künstler in den Mittelpunkt. Es sind dies Stephanie Neubauer und Lorenz Maderthaner.

Stephanie Neubauer soliert beim Violinkonzert in e-Moll op. 64 von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Neubauer wurde 2004 geboren. Als Tochter zweier Berufsmusiker wurde ihr die Musik bereits in die Wiege gelegt. Mit vier Jahren begann sie Geige zu lernen, anfangs bei ihrer Mutter Walpurga Neubauer. Seit Oktober 2019 studiert sie an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Die junge Musikerin ist sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene mehrmalige Preisträgerin bei „prima la musica“. Orchestererfahrung sammelte sie bereits bei vielen verschiedenen Orchesterauftritten. Darüber hinaus ist sie unter anderem Mitglied des Volksmusikensembles „Pfiffikus“, mit dem sie unter anderem bei „Klingendes Österreich“ und „Mei liabste Weis“ im Fernsehen zu sehen war.

Stephanie Neubauer soliert beim Frühjahrskonzert auf der Geige. Foto: WKO

Lorenz Maderthaner bringt das Konzertstück für Oboe und Orchester op. 33 von Julius Rietz zur Aufführung. Maderthaner wurde 1998 geboren und begann zunächst im Alter von fünf Jahren Klavier an der Musikschule Waidhofen zu lernen. Später erhielt er Oboenunterricht bei seinem Onkel Herbert Maderthaner, bis es ihn 2015 an die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien verschlug, wo er derzeit das Bachelorstudium im Konzertfach Oboe betreibt. Zusätzlich studiert er seit 2020 auch Instrumental- und Gesangspädagogik an der MUK. Seit 1919 ist der mehrfache Preisträger von „prima la musica“ auch als Lehrer im Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal tätig. Orchestererfahrungen konnte Maderthaner als Substitut in Orchestern wie dem ORF Radio-Symphonieorchester oder dem Wiener Johann Strauss Orchester sammeln. Diverse Konzertreisen brachten ihn unter anderem nach Deutschland, Japan, Bulgarien, Slowenien und China.

Lorenz Maderthaner ist als Solist auf der Oboe zu hören. Foto: WKO

Programmpunkt im zweiten Konzertteil ist Sergei Prokofjews musikalisches Märchen „Peter und der Wolf“. Die Rolle des Sprechers übernimmt Giuseppe Rizzo, der für zahlreiche Film- und Fernsehprojekte, unter anderem für „Soko Kitzbühel“, vor der Kamera stand.

Karten sind beim Bürgerservice im Rathaus, auf oeticket.com und bei allen Ö-Ticket-Vertriebsstellen erhältlich.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.