Trachtenmusikkapelle St. Leonhard/Walde startete in den Frühling

Mit frühlingshafter Energie spielte die Trachtenmusikkapelle St. Leonhard am Walde am Samstag gegen den meteorologischen Wintereinbruch an. Und das gelang den 45 Musikerinnen und Musikern der Kapelle unter der Leitung von Kapellmeister Sebastian Heigl äußerst gut.

Denn bereits mit dem ersten Stück „Exzellent“ des Salzburger Komponisten Sepp Neumayr kam gehörig Schwung in den ausverkauften Waidhofner Plenkersaal. Seitens der Stadt gaben Vizebürgermeister Mario Wührer und Kulturstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer dem Konzert die Ehre. Moderatorin Martina Fischer, die sich mit Kerstin Pilsinger und Lena Schlögelhofer zwei Jungmusikerinnen an die Seite geholt hatte, führte mit Charme und Humor durch das abwechslungsreiche Programm. Es folgte die Polka „Blutsbrüder“ aus der Feder Andreas Himmelsberger, bevor man zu Julius Fučíks Liebesflammen-Walzer und Antonín Dvořáks Slawischen Tanz Nummer 8 wechselte.

33 Jungmusikerinnen und Jungmusiker

Nach der Pause überließ man der Jugend die Bühne. Denn mittlerweile 33 Jungmusikerinnen und Jungmusiker umfasst das Jugendensemble der Leonharder inzwischen. Dies ist wohl dem besonderen Engagement des Kapellmeisters geschuldet, der selbst in der Bläserklasse der Volksschule den Nachwuchs heranbildet. Erst seit einem halben Jahr existiert der Klangkörper der 33 Jungmusikanten, von denen 21 an dem Abend ihr Bühnendebüt absolvierten.

Durch das Programm führte mit Charme und Witz Martina Fischer, unterstützt von den Jungmusikerinnen Kerstin Pilsinger und Lena Schlögelhofer. Foto: NÖN, Lugmayr

Mit dem VZS-Marsch der Pippi-Langstrumpf-Melodie bestanden sie unter der Leitung der beiden Jugendreferentinnen Anja Schauppenlehner und Bianca Harreither ihre Feuertaufe. Mit „Echt nett“ von Matthias Werner und „The Light Stone“ von Daniel Muck führte die Trachtenmusikkapelle zu Filmmusik „Ich werd’s noch beweisen“ aus dem Streifen Herkules, bei dem Christoph Korntheuer ein beachtliches Gesangssolo lieferte.

Drei Zugaben forderte das begeisterte Publikum. Mit der Eigenkomposition von Kapellmeister Sebastian Heigl, dem Konzertmarsch „Lebensfeuer,“ den er seinen beiden Söhnen gewidmet hat, und dem Marsch „Mein Gruß“, dirigiert von Anja Schauppenlehner, landete man schließlich beim Hessenmarsch, der die Energie des Frühlings endgültig herbeibeschwor. Was der prächtige Blumenschmuck von Stephanie Hönickl noch unterstrich.

