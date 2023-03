Erfolgreiche Müllsammelaktion in Waidhofen an der Ybbs

In der Vorwoche lud die Stadt Waidhofen zur Müllsammelaktion. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich. Auch die Waidhofner Schulen brachten sich ein. So machten sich über 300 Schülerinnen und Schüler aus sechs Schulen mit Müllsäcken und Handschuhen bewaffnet zur Ybbsuferreinigung auf.

Auch die Schülerinnen und Schüler der HTL Waidhofen halfen fleißig bei der Müllsammelaktion mit. Foto: Magistrat

Vorne mit dabei bei der Müllsammelaktion war Umweltstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer (WVP). Mit ihrem Elan konnte sie auch viele Passantinnen und Passanten überzeugen, mitzumachen. „Plastikmüll, der als Mikroplastik in unseren Böden und später in unseren Lebensmitteln landet, sowie Zigarettenstummel, die das Grundwasser verseuchen, stellen eine Gefahr für alle Lebewesen dar“, sagt Schindler-Rainbauer. „Das ist Gift, das in unserer Nahrung und somit auch in uns landet!“

Umweltstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer war mit vollem Elan bei der Sache. Foto: WVP

Wie die Umweltstadträtin beteiligten sich auch zahlreiche andere Waidhofner Mandatarinnen und Mandatare sowie Vertreterinnen und Vertreter der städtischen Vereine an der Stadt- und Flurreinigung. Sie sammelten gemeinsam am Ybbsufer, aber auch in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.

Das Gefundene wurde dann vor dem Rathaus „entsorgt“. Bis Samstagmittag konnte man dort die vollen Müllsäcke in Container werfen. „Die Container und Säulen vor dem Rathaus sollten ein Mahnmal darstellen“, hält Bürgermeister Werner Krammer fest. „Sie zeigen, wie viel Dreck herumliegt, aber sie zeigen auch, dass wir gemeinsam mehr erreichen und es uns alle braucht, um wirklich etwas zu verändern.“ Insbesondere wurden in der Sammelwoche Zigarettenstummel ins Visier genommen.

So wurden am Freitag und Samstag „Taschenbecher“ – Aschenbecher to go – verteilt, um konkret etwas gegen die Verschmutzung des Bodens zu tun. „Bis zu 4.000 schädliche Stoffe sind in einer Zigarettenkippe zu finden. Sie machen die kleinen Zigarettenreste zu Sondermüll, der keineswegs harmlos ist“, weiß Schindler-Rainbauer. „So kann eine einzige Kippe mit ihrem Mix aus Toxinen zwischen 40 und 60 Liter sauberes Grundwasser verunreinigen oder das Pflanzenwachstum negativ beeinflussen.“ Die Zigarettenfilter, die von vielen als harmlose Baumwollstückchen angesehen würden, bestünden wiederum aus schwer abbaubarem Kunststoff. „Es dauert viele Jahre, bis die Filter zerfallen“, sagt die Umweltstadträtin.

Und um zu demonstrieren, wie viele Zigarettenstummel in der Stadt herumliegen, wurden diese in Plastiksäulen vor dem Rathaus sichtbar gemacht. Schon am ersten Sammeltag war die erste Säule randvoll. Insgesamt wurden sechs Kilogramm Zigarettenstummel gesammelt, das entspricht etwa 30.000 Stück.

Christian Beinhaupt (Bauhof), Gerald Käferbeck (Fachbereich Umwelt), Johannes Fiedler (Bauhof), Edith Zarl, Manuela Frühwald und Thomas Fleischanderl (Fachbereich Umwelt), Johann Besendorfer-Ritt (Bauhof), Umweltstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer und Gerhard Kaltenbrunner (Bauhof) mit dem gesammelten Müll vor dem Rathaus. Foto: Magistrat

Neben der Betroffenheit angesichts der Menge an Müll, die gesammelt wurde, betont Stadträtin Schindler-Rainbauer auch das Verbindende der Aktion und merkt an: „Wir räumen gerne Müll weg, aber am besten wäre immer noch, jede und jeder würde ihn selbst wieder heimtragen!“

Umweltstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer und die Gemeinderätinnen Sylvia Tazreiter, Katharina Bahr, Gabi Weber und Astrid Tanzer verteilten „Taschenbecher“ beim Punti Wirt. Foto: Magistrat

